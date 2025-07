Non da Bruxelles ma da Napoli | l’Europa dei Conservatori riparte dal Mediterraneo Al via l’evento di Ecr Party

Da Napoli, non da Bruxelles, l’Europa dei Conservatori si rimette in moto, dando vita a un evento di grande risonanza: l’ECR Party. La scelta della città partenopea non è casuale, ma simbolo di un banco di prova cruciale per il futuro del continente. Fino al 12 luglio, i leader si confronteranno su una domanda fondamentale: “Il Mediterraneo sta plasmando il futuro dell’Europa?” Un’occasione imperdibile per riflettere sulle sfide e opportunità che ci attendono.

Napoli non è stata scelta per caso. «Non è una cornice pittoresca, ma un banco di prova». Ha spiegato il deputato di Fratelli d’Italia Michele Schiano di Visconti, promotore dell’iniziativa che da oggi al 12 luglio vedrà il partito dei Conservatori e riformisti europei ( Ecr party ) fare rotta sul capoluogo partenopeo per interrogarsi su una domanda tanto provocatoria quanto centrale: “Il Mediterraneo sta plasmando il futuro dell’Europa?”. I conservatori ripartono da Napoli. La scelta è pienamente politica. A dirlo è Schiano di Visconti: «Significa smettere di guardare l’Europa solo dal Nord. Napoli è stata scelta perché qui si concentrano tutte le contraddizioni dell’Unione: mobilità, sicurezza, economia reale, rapporto tra centro e periferia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non da Bruxelles, ma da Napoli: l’Europa dei Conservatori riparte dal Mediterraneo. Al via l’evento di Ecr Party

