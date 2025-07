Reggio Calabria lavoro nero e cibo pericoloso sul litorale | blitz dei Nas in un noto stabilimento balneare

A Reggio Calabria, un'operazione dei Carabinieri ha portato alla luce gravi irregolarità in uno stabilimento balneare: lavoro nero e cibo potenzialmente pericoloso sequestrato. Un richiamo alla tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, che non può essere sottovalutato. Questa vicenda evidenzia l'importanza di controlli rigorosi per garantire ambienti di lavoro e alimentari sicuri e trasparenti per tutti.

Controlli dei Carabinieri in uno stabilimento balneare di Reggio Calabria: scoperti lavoratori in nero e sequestrati 50 kg di alimenti non tracciati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Reggio Calabria, lavoro nero e cibo pericoloso sul litorale: blitz dei Nas in un noto stabilimento balneare

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - nero - stabilimento

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

Reggio Calabria. controlli in uno stabilimento balneare: lavoratori in nero, cibo non tracciato e violazione sulla sicurezza. una denuncia. Controlli serrati sul litorale reggino da parte dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Pellaro, con il supp Vai su Facebook

Reggio Calabria, controlli in uno stabilimento balneare: lavoratori in nero e cibo senza tracciabilità; In un lido 3 lavoratori in 'nero' e 50 kg di cibo non 'tracciati': sanzioni; Controlli sul litorale Reggino, “setacciato” stabilimento balneare: scoperti tre lavoratori in nero, cibo sequestrato.

Reggio Calabria, lavoro nero e cibo pericoloso sul litorale: blitz dei Nas in un noto stabilimento balneare - Controlli dei Carabinieri in uno stabilimento balneare di Reggio Calabria: scoperti lavoratori in nero e sequestrati 50 kg di alimenti non tracciati. Lo riporta virgilio.it

Reggio. Controlli in uno stabilimento balneare, lavoratori in nero, cibo non tracciato. Una denuncia - Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà e sanzionato per un importo complessivo pari a 7. msn.com scrive