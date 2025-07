Da Milano Marittima a Porto Rotondo | com’è il nuovo Pineta della Costa Smeralda

Dalla vivace Milano Marittima alla raffinata Porto Rotondo, il nuovo Pineta Club porta il suo stile inconfondibile sulla Costa Smeralda, offrendo un’esperienza di lusso e divertimento senza precedenti. Con la sua apertura ufficiale il 18 luglio, questa nuova location promette di diventare il punto di riferimento per chi cerca esclusività e glamour in Sardegna. Preparati a vivere momenti indimenticabili in un contesto unico e sofisticato...

Porto Rotondo (Sassari), 10 luglio 2025 – Il ‘Pineta Club’ sbarca a Porto Rotondo, una delle località più ambite della Costa Smeralda e punto di riferimento per il turismo di lusso in Sardegna. L ’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 18 luglio. Dopo il successo consolidato delle sedi di Milano e Milano Marittima, il format del Pineta Club apre il terzo locale con un progetto pensato per offrire un’esperienza esclusiva e raffinata, in linea con le tendenze musicali contemporanee. Nella sede di Porto Rotondo, ci saranno due sale con atmosfere musicali distinte e complementari. La prima sala, il ‘Club’, propone un ambiente elegante e sofisticato dedicato alla house music e ai grandi successi commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Milano Marittima a Porto Rotondo: com’è il nuovo Pineta della Costa Smeralda

