Incidente a pochi passi dall' aeroporto per tre ragazzine in sella ad uno scooter | grave la 15enne

Una notte drammatica nei pressi dell'aeroporto di Capodimonte: tre giovani, tra cui una 15enne in gravi condizioni, sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale. Mentre viaggiavano su uno scooter, si sono scontrate con una moto condotta da un uomo illeso, sconvolgendo le vite di queste adolescenti e delle loro famiglie. La comunità si stringe attorno a loro, sperando in un rapido ripristino.

Incidente stradale nella notte, intorno alle 3, che ha visto coinvolte tre ragazzine minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Viaggiavano su uno scooter quando nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, in via Paternum, si sono scontrate con una moto guidata da un uomo rimasto illeso. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

