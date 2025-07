Wanda Nara ha un nuovo fidanzato chi è il calciatore Ayrton Costa la ex di lui non ha reagito bene lasciata per lei

Wanda Nara torna al centro dell’attenzione, questa volta per un nuovo cuore che batte forte: il calciatore Ayrton Costa del Boca Juniors. Dopo aver lasciato il suo precedente amore L-Gante, il suo messaggio su Instagram ha acceso i rumors di un possibile nuovo inizio. Tra le mura del mondo dello sport e dello spettacolo, sarà questa la volta buona per una relazione pubblica? La storia è appena agli inizi, e tutto può ancora succedere...

Wanda Nara pare abbia un nuovo amore, dopo L-Gante, il calciatore Ayrton Costa, difensore del Boca Juniors. "Ha iniziato a scrivermi su Instagram" ha detto Wanda alla giornalista Yanina Latorre durante il programma LAM della tv argentina. Pare che sia tutto appena agli inizi e che tra loro non ci sia stato nulla di fisico. Ayrton Costa compirà 26 anni il 12 luglio e chissà che non sia quella l'occasione giusta per mostrarsi pubblicamente con Wanda Nara. Cresciuto calcisticamente nell'Independiente, ha giocato l'Anversa prima di tornare al Boca Juniors. Nel 2018 è stato coinvolto con il fratello in una rapina a Bernal: sono stati arrestati ma successivamente liberati poiché la refurtiva venne recuperata e loro non erano armati.