Incendio a Roma residenti provano a spegnere le fiamme dal balcone | Pensavo ci fosse una persona in auto

Un drammatico intervento di solidarietà e coraggio si è svolto nella notte a Tor Tre Teste, a Roma, dove residenti disperati hanno tentato di spegnere le fiamme dai loro balconi. La scena, catturata in un video, testimonia il panico e la prontezza di chi, di fronte al pericolo, sceglie di agire immediatamente. Ma cosa ha causato l'incendio? Scopriamo insieme i dettagli di questa emergenza che ha scosso la comunità.

Un incendio si è sviluppato stanotte nella zona di Tor Tre Teste dove, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, i residenti hanno iniziato a gettare l'acqua col tubo dai balconi, come mostra il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - residenti - roma - provano

Paura per un incendio in un palazzo di via Larga a Bologna: fuggi fuggi in strada dei residenti - Un incendio è scoppiato questa mattina in un palazzo di via Larga a Bologna, causando panico tra i residenti e un fuggi fuggi in strada.

Quello che è accaduto a Via dei Gordiani, dove la tragedia è stata sfiorata veramente per un soffio, dovrebbe far aprire gli occhi sulla quantità abnorme di impianti di distribuzione carburante sparsi a Roma da decenni. È un caso unico in Europa, dove la magg Vai su Facebook

Incendio a Roma, residenti provano a spegnere le fiamme dal balcone: Pensavo ci fosse una persona in auto; Zelensky a Roma: In un giorno 741 attacchi, la maggior parte abbattuta. Il video; Esplosione e incendio a Roma oggi, cosa sappiamo finora.

Incendio a Roma: le testimonianze dei residenti sullo scoppio del distributore - È esploso un distributore di Gpl di via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma. Come scrive tg.la7.it

Roma, incendio a Serpentara: il video delle fiamme vicine ai balconi delle case - Domenica 6 luglio le fiamme sono divampate anche a Serpentara, in un'area verde che costeggia le case. Si legge su msn.com