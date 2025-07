Renziani in tilt pure sull’export della bresaola Lollobrigida li stende | Ce lo chiedono i produttori

In un panorama politico sempre più frammentato, i renziani mostrano segni di confusione anche su questioni di nicchia come l’export della bresaola, con Lollobrigida che li mette in riga. Italia Viva, ormai a corto di strategie, si aggrappa a qualunque grimaldello per mantenere il ruolo, mentre le alleanze si rimescolano tra Conte e Schlein. La scena politica italiana si conferma un teatro di tensioni e scontri continui, lasciando poche certezze ai cittadini.

Sembra sempre più in affanno Italia viva che ormai si aggrappa a qualsiasi cosa pur di ricordare la propria esistenza. Dopo aver puntato (e perso) a inizio legislatura su una scivolata del governo Meloni, su un'altra manovra di Palazzo che consentisse loro di governare pur avendo perso le elezioni, Italia Viva adesso deve vedersela con Conte e Schlein. Senza spiegare oltretutto come i padri del Jobs Act possano stare con il Pd che ha tentato di abolirlo con un referendum – peraltro fallito – o come si faccia a stare con i cinquestelle che hanno fatto entrare gli autocarri russi in Italia mentre Renzi sostiene l'Ucraina.

