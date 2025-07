Edilizia in crisi ma a Milano si punta sulla democratizzazione

L'edilizia italiana attraversa un momento di crisi, ma a Milano si apre una nuova strada: la democratizzazione del settore. Nonostante la contrazione delle richieste di ristrutturazione, la città si impegna a rendere accessibili i lavori edilizi a tutti, puntando su innovazione e inclusione. Un esempio di come le sfide possano trasformarsi in opportunità , aprendo nuove prospettive per il futuro dell'abitare e della rigenerazione urbana.

Roma, 10 Lug. - Il mercato delle ristrutturazioni edilizie sta affrontando una significativa contrazione dopo anni di crescita sostenuta dagli incentivi statali. Nel 2025, il bonus ristrutturazione in Italia scenderà dal 50% al 36%, con un impatto considerevole sui conti per i lavori di ristrutturazione domestica. Questo cambiamento normativo si inserisce in un contesto già complesso: a Milano, le richieste di ristrutturazione sono calate nei primi mesi dell'anno rispetto al periodo precedente, segnalando difficoltà crescenti per molte imprese del settore. In questo scenario di incertezza, emergono approcci innovativi che puntano a rivoluzionare il mercato.

