Moto rubata ritrovata in un’officina abusiva | denunciati padre e figlio

Una vicenda che dimostra come l'attenzione e la prontezza possano fare la differenza: la Polizia di Stato ha smascherato padre e figlio in un'officina abusiva, recuperando una moto rubata e denunciando i responsabili. Un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza collettiva e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. La sicurezza delle nostre comunitĂ si costruisce anche grazie a piccoli gesti di attenzione quotidiana.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertĂ padre e figlio di 58 e 28 anni ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un poliziotto libero dal servizio ha avvertito il personale del Commissariato di Grottaglie perchĂ© attraverso un rilevatore satellitare riteneva di aver individuato in una zona del comune di San Marzano di S.G. la sua moto rubata la scorsa settimana. I poliziotti hanno fatto convergere i loro sospetti su un'autofficina che giĂ nel settembre dello scorso anno fu chiusa dal personale della Polizia Stradale di Taranto perchĂ© del tutto abusiva.

