Calciomercato Milan Moretto | Jashari? Il Bruges dei bonus se ne infischia

Nel frenetico mondo del calciomercato, le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto rivelano richieste shock dal Bruges per Ardon Jashari, mettendo in dubbio il destino del giovane talento nel Milan. Tra bonus e trattative complicate, i rossoneri potrebbero decidere di fare un passo indietro. La sfida tra ambizione e realtà si fa sempre più accesa: come si risolverà questa intricata vicenda?

Calciomercato Milan, Matteo Moretto svela le richieste shock del Bruges per Ardon Jashari. I rossoneri potrebbero tirarsi indietro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Jashari? Il Bruges dei bonus se ne infischia”

