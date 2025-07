Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa stop a 66 voli

Lo sciopero indetto dai sindacati di base negli aeroporti di Linate e Malpensa ha causato la cancellazione di 66 voli, creando disagi tra i passeggeri e problemi nei servizi di handling. L’azione, motivata dalla difesa del potere d’acquisto dei salari, evidenzia le crescenti tensioni nel settore dei trasporti. In un contesto di sfide economiche, questa protesta sottolinea l’urgenza di affrontare le questioni salariali e lavorative nel comparto aeroportuale.

Lo sciopero proclamato dai sindacati di base negli aeroporti milanesi ha causato la cancellazione di 64 voli, 34 a Linate e 32 a Malpensa, generando ritardi e cancellazioni di voli e disagi nel servizio di consegna dei bagagli (handling). Lo annunciano le organizzazioni dei lavoratori che sottolineano come la protesta coinvolge i lavoratori di "varie aziende" e ha come obiettivo "la difesa del potere d'acquisto dei salari che in pochi anni si è ridotto di oltre il 20%". In particolare i sindacati di base chiedono "il pagamento delle maggiorazioni domenicali, del lavaggio degli indumenti da lavoro Dpi e del corretto pagamento delle ferie, oltre al riconoscimento di adeguamenti salariali aziendali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli

In questa notizia si parla di: sindacati - base - voli - sciopero

Sindacati di base: il 20 giugno lo sciopero generale - Il 20 giugno, i sindacati di base Usb, Cub e Sgb scendono in piazza con uno sciopero generale per denunciare la guerra e il genocidio che colpiscono il popolo palestinese.

Sono 30 i treni cancellati a Roma Termini, dalle 9 di mattina alle 12.45, per lo #sciopero dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base dalle 21.00 di ieri fino alle 18.00 di oggi. 23 i #treni cancellati nella schermata 'arrivi' e 7 in quella delle 'partenze'. Vai su Facebook

Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli; Sciopero generale dei sindacati di base venerdì 20 giugno: Ita Airways cancella 34 voli; Sciopero trasporti 20 giugno: guida ai disagi e alle modalità di viaggio.

Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli - Lo sciopero proclamato dai sindacati di base negli aeroporti milanesi ha causato la cancellazione di 64 voli, 34 a Linate e 32 a Malpensa, generando ritardi e cancellazioni di voli e disagi nel serviz ... Lo riporta msn.com

Sciopero aerei 10 luglio, voli cancellati: quanto dura, orari garantiti e come avere il rimborso - Giovedì 10 luglio si preannuncia una giornata difficile per chi viaggia in aereo. Da msn.com