L’acqua che coltiva il futuro strategie e risorse per il territorio dell’Alto Valdarno

L'acqua, fonte vitale e risorsa strategica, guida il futuro dell'Alto Valdarno attraverso progetti innovativi e sostenibili. La due giorni romana, organizzata da Anbi e dedicata alla bonifica, ha rappresentato un’occasione unica per il Consorzio 2 Alto Valdarno di confrontarsi con figure di spicco come Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale. Un momento chiave per definire strategie efficaci e rafforzare la tutela del nostro territorio.

