Feri e Lancini incetta di medaglie al campionato italiano assoluto di Napoli

Il campionato italiano assoluto di nuoto paralimpico a Napoli ha regalato emozioni e trionfi, con la New Team Giano protagonista. Tra gli atleti in vasca, Andrea Feri, giovane talento di 24 anni, ha incantato il pubblico conquistando medaglie e qualificandosi tra i top. Una manifestazione di grande livello che testimonia il valore e la passione del nuoto paralimpico italiano. La giornata si conclude con un sorriso, lasciando il segno nel cuore degli appassionati.

