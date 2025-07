Le Cascate del Niagara non si sono tinte di rosso sangue

Le Cascate del Niagara non si sono tinta di rosso sangue, nonostante la diffusione virale di una singola foto che avrebbe documentato questo evento straordinario a giugno 2025. Analizzando attentamente gli elementi disponibili, risulta evidente che si tratta di un'immagine manipolata o fuorviante, frutto forse di un’invenzione o di un errore. La realtà delle cascate, affascinante e potente, rimane invece invariata: un miracolo naturale che continua ad incantare milioni di visitatori ogni anno.

Circola una foto presumibilmente scattata presso le Cascate del Niagara, che testimonierebbe un evento straordinario avvenuto, secondo alcune narrazioni sui social, verso la fine di giugno 2025. Secondo la narrazione diffusa online, sia le Cascate che il fiume si sarebbero tinti di rosso sangue. Un evento talmente unico che, però, viene documentato da una sola e unica immagine. Analizzando i vari elementi a disposizione, risulta evidente che si tratta di un falso generato dall’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Si tratta dell’unica presunta prova fotografica.. L’immagine non ritrae realmente le Cascate. 🔗 Leggi su Open.online

