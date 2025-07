gaza israele houthi lanciano attacco verso tel aviv

Nel cuore del Medioriente, la tensione tra Gaza, Israele e gli Houthi dello Yemen raggiunge livelli drammatici. Mentre Israele annuncia di aver intercettato un missile balistico lanciato da Tel Aviv, i combattimenti a Gaza non si fermano, alimentando un quadro di conflitto in continuo evolversi. La regione sembra essere sull’orlo di una crisi che minaccia la stabilità globale, lasciando il mondo a osservare con apprensione e speranza di un possibile dialogo.

I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il missile lanciato verso Israele, che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato. In un recente messaggio televisivo preregistrato, il portavoce militare Yahya Saree ha affermato che il gruppo yemenita ha lanciato un missile balistico Zolfaghar verso l'aeroporto internazionale Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. Continuano intanto gli attacchi a Gaza.