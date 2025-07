Si schianta con lo scooter contro le auto in sosta | notte di paura per un 17enne ricoverato in gravi condizioni L’incidente questa notte a Latina

Una notte di paura a Latina: un giovane di 17 anni ha avuto un incidente gravissimo, schiantandosi contro auto in sosta mentre percorreva via Adige con il suo scooter. Ricoverato in condizioni critiche, il ragazzo sta lottando tra la vita e la morte. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e la prudenza alla guida. La vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di equilibrio sulle strade italiane.

Un giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Latina, poco prima dell' 1:30. Il ragazzo, in sella a uno scooter Kymco, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Adige, una traversa di via Romagnoli. L'incidente ha avuto luogo a pochi passi dalla sua abitazione. La dinamica dell'incidente. Il giovane stava percorrendo via Adige in direzione di via Vespucci quando, per ragioni ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo dello scooter. Il ragazzo è finito violentemente contro due veicoli parcheggiati lungo la strada, causando danni sia al mezzo che agli autoveicoli in sosta.

In questa notizia si parla di: scooter - notte - schianta - auto

