Sport musica e gastronomia | dal 17 luglio c’è il Bilancino Flood Festival

Dal 17 al 20 luglio, il Bilancino Flood Festival trasforma le sponde del lago di Bilancino in un palcoscenico di emozioni, tra musica, teatro, performance circensi e delizie gastronomiche. Quattro giorni di festa gratuita, un’occasione unica per scoprire come il territorio possa diventare il cuore pulsante di arte, divertimento e cultura. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile che celebra la creatività e la passione italiana!

BARBERINO DEL MUGELLO – Musica, teatro, performance circensi, proposte gastronomiche sulle sponde del lago di Bilancino. Da giovedì 17 a domenica 20 luglio, nell’area Andolaccio, quattro giorni di festa con ingresso gratuito con la settima edizione del Bilancino Flood Festival, presentato a palazzo del Pegaso. “Il lago è il segno di cosa gli uomini possono fare quando trasformano il territorio – ha dichiarato la presidente della commissione regionale cultura Cristina Giachi – è diventato un pezzo dello scenario naturale, oggi una gemma incastonata nelle colline del Mugello che porta qualitĂ della vita e che da sette anni è il teatro di questo bel festival”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: bilancino - musica - luglio - flood

A Palazzo del Pegaso è arrivata una volpoca giallo limone, il simbolo festoso del Flood Bilancino Festival che si prepara ad animare il Mugello da giovedì 17 a domenica 20 luglio con musica, spettacoli e buon cibo sulle sponde del Lago di Bilancino che da ri Vai su Facebook

Flood Bilancino Festival 2025: quattro giorni di musica, teatro e natura sul Lago di Bilancino; Eventi: Flood Bilancino Festival, musica e spettacoli sulle sponde del lago; Dal 17 al 20 Luglio torna Flood Bilancino Festival.

Al lago di Bilancino torna il Flood Festival - Presentato oggi in Consiglio Regionale della Toscana a Firenze la manifestazione che dal 17 ... Scrive ilfilo.net

"Flood", la festa è a Bilancino Un palco per le giovani band - la Nazione - "Flood", la festa è a Bilancino Un palco per le giovani band Prosegue fino a domenica la terza edizione della rassegna con musica e spettacoli. Lo riporta lanazione.it