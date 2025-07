Tecnici specializzati in tecnologie ferroviarie avanzate | Its Cuccovillo e Mermec Ferrosud firmano accordo per la formazione

L’ITS Academy Cuccovillo e MERMEC-FERROSUD siglano un accordo strategico per formare i futuri protagonisti delle tecnologie ferroviarie avanzate. Questo innovativo percorso di alta formazione mira a creare “supertecnici” altamente specializzati, pronti a rivoluzionare il settore. Il corso, previsto...

L’ITS Academy Cuccovillo e MERMEC-FERROSUD, azienda parte di Angel Holding, hanno firmato l’accordo quadro per l’Alta Formazione di III livello dedicato alla preparazione di “supertecnici” specializzati nella progettazione e produzione di tecnologie ferroviarie avanzate. Il corso, previsto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: specializzati - tecnologie - ferroviarie - avanzate

Tecnici specializzati in tecnologie ferroviarie avanzate: Its Cuccovillo e Mermec Ferrosud firmano accordo per la formazione; La pugliese Mermec inaugura un centro di ricerca a Napoli.

Formazione lavorativa per tecnici di tecnologia ferroviaria innovativa - FERROSUD, azienda parte di Angel Holding, hanno firmato l'accordo quadro per l'Alta Formazione di III livello dedicato alla preparazione di "supertecnici" specializza ... Riporta altamuralife.it

Accordo ITS Cuccovillo e Mermec, un corso per formare “supertecnici” in Tecnologie Ferroviarie – VIDEO - I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze altamente specialistiche e ottenere importanti certificazioni. Scrive telebari.it