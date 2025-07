Napoli si riapre la pista Garnacho De Laurentiis | Ha ritmo stile e potenziale

Napoli si riapre alla possibilità di portare a casa Alejandro Garnacho, un talento che combina ritmo, stile e potenziale. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito l'interesse, sottolineando che il suo obiettivo non è solo il talento, ma anche la sfida di convincere lo United. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il mercato azzurro e rafforzare il progetto di Spalletti. Se il sogno si concretizzerà, sarà un passo importante per il futuro del Napoli.

Il Napoli è tornato alla carica per Alejandro Garnacho del Manchester United, obiettivo di mercato che già lo scorso gennaio è stato molto vicino a sposare il progetto azzurro. A riferire la notizia è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni de Daily Mirror. Le parole di De Laurentiis su Garnacho. «Garnacho ha ritmo, stile e potenziale. Ma non è nemmeno per questo che lo vogliamo. Lo vogliamo perché è allo United, se lo porti via diventa due volte il giocatore che è adesso. C'è un difetto allo United che non riesco a spiegare».