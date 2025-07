Allarme listeria nei tramezzini Ibis | ecco il lotto ritirato dal mercato dal Ministero della Salute

Allarme listeria nei tramezzini Ibis: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto potenzialmente contaminato. La sicurezza alimentare è una priorità , e la presenza di Listeria monocytogenes rappresenta un rischio serio per la salute. Se hai acquistato il prodotto con lotto L.163, scadenza 17 luglio 2025, è fondamentale evitarne il consumo. La tutela dei consumatori resta la nostra massima priorità : ecco cosa devi sapere e come agire.

Rischio listeria in Italia. Ritirato dal mercato un lotto di tramezzini che potrebbe contenere la presenza di Listeria monocytogenes. Sul portale del ministero della Salute viene indicato che si tratta di tramezzini farciti a marchio Ibis, prodotti da Italia Alimentari Spa. Il prodotto era presente sugli scaffali dei supermercati Migross in confezioni da 170 grammi, con lotto L.163 e data di scadenza 17 luglio 2025. Si tratta del lotto con prosciutto di Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese. La Listeria è un batterio che può contaminare alimenti crudi e cotti, e, se ingerito, causare infezioni che nei soggetti sani porta a sintomi simili all’influenza, ma diventa grave o fatale per anziani, donne in gravidanza e neonati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it