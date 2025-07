Università per Stranieri di Perugia i seminari di Maria Montessori in dialogo

L’Università per Stranieri di Perugia presenta “Maria Montessori in dialogo”, un ciclo di seminari gratuiti e aperti a tutti, ideati dal CeRiMM per approfondire il pensiero e l’eredità della grande pedagogista. Un’occasione unica per esplorare i valori del metodo Montessori attraverso incontri coinvolgenti e interattivi, stimolando il confronto tra esperti e pubblico. Non perdere questa opportunità di crescita e scoperta, perché la conoscenza apre nuovi orizzonti e...

L’Università per Stranieri di Perugia lancia “Maria Montessori in dialogo”, un’iniziativa seminariale gratuita e ad accesso libero (senza prenotazione), sorta nell’ambito del CeRiMM – Centro di Ricerca Maria Montessori, e finalizzata ad aprire uno spazio di confronto vivo e partecipato attorno a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: maria - montessori - università - stranieri

Anna Maria De Luca, preside del liceo Montessori di Roma accusa i suoi docenti: «Mobbizzata perché pro-governo» - Anna Maria De Luca, preside del Liceo Montessori di Roma, denuncia un clima di tensione e mobbing alimentato da alcuni docenti, motivato dalla sua posizione favorevole alle politiche del governo e del ministro.

La Delegazione dell'Università per Stranieri di Perugia in Uzbekistan incontra a Tashkent il Ministro dell'Istruzione superiore e della scienza, Kongratbay Sharipov. Il Ministro ha evidenziato l’importanza dell’ateneo umbro nella diffusione della lingua italiana in Vai su Facebook

Università per Stranieri di Perugia, i seminari di Maria Montessori in dialogo; Rinasce alla Stranieri di Perugia il Centro di Ricerca “Maria Montessori” CeRiMM; Torna a Perugia il Centro di Ricerca Maria Montessori.