Amianto non smaltito in sicurezza | cantiere sotto sequestro

Amianto non smaltito correttamente, cantiere sotto sequestro: un grave episodio che mette a rischio la sicurezza di lavoratori e cittadini. La recente ispezione in un cantiere di ristrutturazione alberghiera a Bolzano ha portato al sequestro parziale e a una denuncia a piede libero, evidenziando l’urgenza di controlli più stringenti sulla gestione dei materiali nocivi. La questione evidenzia quanto sia cruciale mantenere standard elevati per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, affinché episodi come questo non si ripetano.

Una denuncia a piede libero e il sequestro parziale di un cantiere volto alla ristrutturazione di un albergo. È questo l’esito di un controllo svolto qualche giorno fa in un cantiere edile bolzanino dai carabinieri di Vipiteno e gli ispettori dell’Ufficio gestione rifiuti della provincia di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

