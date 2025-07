Estradati dalla Svizzera a Como un georgiano e un eritreo | hanno commesso reati in mezza Europa

Due uomini, un georgiano e un eritreo, sono stati arrestati ed estradati dalla Svizzera a Como, suscitando l’attenzione sull’internazionalità dei reati e sulle sfide della cooperazione tra le frontiere. Questa vicenda evidenzia come le reti criminali attraversino i confini, rendendo essenziale un’efficace collaborazione tra paesi. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di un sistema di sicurezza condiviso e sulla lotta contro la criminalità internazionale.

