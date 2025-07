Flop Italia certificato dalla FIFA | fuori dalla Top10 del Ranking e incubo 4a fascia ai Mondiali

L'Italia, una volta potenza del calcio internazionale, si trova ora ai margini del ranking FIFA, fuori dalla top 10 e superata da nazionali come Olanda, Belgio e Croazia. Questa caduta rappresenta un duro colpo per il nostro movimento e rende il sogno mondiale sempre più complicato, con la selezione che dovrà affrontare il torneo in quarta fascia. Ma cosa significa davvero questa situazione e quali sono le prospettive per il futuro? Continua a leggere.

