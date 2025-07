Ternana inizia la stagione dei rossoverdi | le ultime sulle cessioni ed i possibili convocati per il raduno

La Ternana si prepara a ripartire con entusiasmo, dopo un mese di pausa, per affrontare una nuova stagione ricca di sfide e speranze. Con il raduno alle porte, i rossoverdi si presentano con una squadra già consolidata, composta dai protagonisti della passata annata e dai talenti rientrati dai prestiti. Mentre si delineano le ultime cessioni e i possibili convocati, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo cammino che attende i rossoverdi.

Un mese (poco più) di pausa per la Ternana. La compagine di Fabio Liverani si ritroverà in città ad inizio della prossima settimana. Non ci saranno nuovi volti ma solo i ‘reduci’ della scorsa stagione ai quali andranno ad aggiungersi i calciatori tornati per fine prestito. Una trentina di. 🔗 Leggi su Today.it

