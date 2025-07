Purtroppo è guarita dal tumore una hater attacca la giornalista Sabrina Scampini che non ci sta e denuncia | Spero che abbia un amico che le tolga i social

In un mondo digitale sempre più impetuoso, il coraggio di Sabrina Scampini si distingue come esempio di autenticità e forza. Di fronte a commenti sprezzanti e ingiusti, la giornalista ha scelto di denunciare senza paura, dimostrando che il rispetto e la dignità sono valori imprescindibili. La sua reazione ci ricorda quanto sia importante difendere la propria integrità, anche in un mare di odi e cattiverie online. Perché, alla fine, il rispetto deve prevalere sempre.

“I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro. Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio “: così Sabrina Scampini, giornalista Mediaset, sul suo profilo social per fare una sacrosanta denuncia contro una hater. Un commento inaudito, quello pubblicato da un’utente su di lei: “Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita”. E Scampini ha giustamente fatto uno screenshot e ha continuato: “Quindi ora denuncio la signora e spero che abbia un amico – come direbbe qualcuno – che le tolga i social e le faccia capire che persona miserabile ritrova allo specchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Purtroppo è guarita dal tumore”, una hater attacca la giornalista Sabrina Scampini che non ci sta e denuncia: “Spero che abbia un amico che le tolga i social”

