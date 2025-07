Farina fossile cos’è come utilizzarla e a cosa serve

Scopri la misteriosa Farina Fossile COS8217232, una polvere naturale dalle origini antiche e dalle molteplici proprietà sorprendenti. Ricca di resti microscopici di alghe diatomee, si rivela un alleato prezioso in agricoltura, nel giardinaggio e nella bellezza. Ma come utilizzarla correttamente? E quali sono i suoi principali impieghi? Ecco tutto ciò che devi sapere per sfruttare al meglio questa risorsa versatile e sicura.

Si chiama farina fossile e, nonostante il nome curioso, non è altro che una polvere naturale che ha origini antichissime e proprietà sorprendenti. È composta da resti microscopici di alghe diatomee, ed è usata in ambito agricolo, domestico e persino cosmetico. Non tutti la conoscono, eppure può tornare utile in più di un’occasione, come per contrastare i parassiti delle piante. L’importante è capire come usarla in sicurezza: ecco cosa sapere. Cos’è la farina fossile, terra di diatomee o diatomite. La chiamiamo farina fossile, ma in realtà il suo nome dice molto meno di quello che racchiude. A prima vista è solo una polvere chiara, impalpabile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Farina fossile, cos’è, come utilizzarla e a cosa serve

