Fonderie Pisano case al posto dello stabilimento | la Cantisani scrive ai Pisano

Con una lettera, i residenti e le associazioni cittadine si mobilitano per chiedere un cambiamento decisivo: trasformare le aree delle Fonderie Pisano in nuove case. La proposta, in scadenza tra sei giorni, apre un dibattito cruciale sulla tutela ambientale e il diritto alla qualità della vita, dopo la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha riconosciuto le criticità ambientali storiche. È il momento di fare sentire la voce della comunità .

Tempo di lettura: 2 minuti Realizzare case al posto delle fonderie Pisano. Scade tra sei giorni la proposta di trasformare in edilizia residenziale l'attuale sede della contestata attività produttiva per la quali la recentissima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha certificato le criticità ambientali, accertando la violazione all'articolo che riconosce i cittadini al diritto a vivere in un ambiente salubre.  Con una lettera, a firma dell'architetto Maddalena Cantisani,  protocollata lo scorso 19 giugno, il settore trasformazioni urbanistiche ed edilizia del Comune di Salerno ha inviato la proposta alle Fonderie Pisano e per conoscenza alla giunta  regionale della Campania, Arpa Campania, Asl,  sollecitando la presentazione di una proposta di variante al piano urbanistico attuativo.

