Meloni a Zelensky | Mosca ha fallito Un fondo Ue 10 miliardi per ricostruire Kiev

Giorgia Meloni si rivolge a Zelensky con un messaggio di speranza e determinazione, annunciando impegni per oltre 10 miliardi di euro nel quadro dell’Ukraine Recovery Conference. Nonostante le difficoltà, come il fallimento di Mosca nel creare un fondo UE da 10 miliardi per Kiev, l’Italia si prepara a contribuire alla rinascita ucraina. Ogni campanile ricostruito rappresenta non solo la ripresa dell’Ucraina, ma anche il riscatto di tutta Europa.

Impegni per oltre 10 miliardi di euro quelli annunciati da Giorgia Meloni nel suo intervento alla sessione plenaria di apertura dell’ Ukraine Recovery Conference: “Noi siamo quel popolo che dalle macerie della secondo guerra mondiale ha costruito il miracolo economico. Spero che questa conferenza possa essere il punto di partenza del miracolo economico ucraino. Ogni campanile in Ucraina che ricostruiremo sarà un pezzo di noi stessi e di Europa che ricostruiremo”. Il primo ministro ha spiegato che "investire in Ucraina è un investimento su noi stessi. Quello che accade in Ucraina riguarda ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni a Zelensky: "Mosca ha fallito. Un fondo Ue 10 miliardi per ricostruire Kiev"

