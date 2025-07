Calhanoglu Inter tutti gli aggiornamenti sulla situazione del turco | le ultime sulla trattativa sfumata con il Galatasaray

Hakan Calhanoglu rimane ancora un giocatore dell’Inter, nonostante le voci di una possibile sinergia con il Galatasaray si siano dissolte. La trattativa tra il club turco e il turco-tedesco si è interrotta bruscamente a causa di un'offerta giudicata troppo bassa da Istanbul. Per ora, il centrocampista classe 1994 continuerà a vestire la maglia nerazzurra, confermando il suo ruolo di pilastro tecnico della squadra. Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti su questa intricata vicenda.

