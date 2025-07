Il Tesoro di Emanuele Loddi una caccia al tesoro d' arte con Faust Cardinali

Immergetevi in una straordinaria caccia al tesoro artistica tra le meraviglie di Chiusi della Verna, dove ogni angolo svela un segreto e ogni opera racconta una storia. “Il Tesoro di Emanuele Loddi” è molto più di una mostra: è un viaggio immersivo tra sculture e installazioni di Faust Cardinali, un’esperienza unica che trasforma la città in un museo diffuso. Preparatevi a scoprire un capolavoro nascosto ad ogni passo, perché la vostra avventura sta per cominciare...

Arezzo, 10 luglio 2025 – Si chiama Il tesoro di Emanuele Loddi e dintorni l'esposizione dell'artista aretino parigino Faust Cardinali in programma a Chiusi della Verna da sabato 26 luglio a Martedì 19 agosto 2025. Una mostra unica nel suo genere, “Il Tesoro di Emanuele Loddi” propone un percorso artistico diffuso tra le vie, i negozi ei luoghi simbolici di Chiusi della Verna. Un'opera per ogni luogo: così si snoda l'esposizione delle sculture e installazioni dell'artista Faust Cardinali, selezionati dalla collezione privata di Emanuele Loddi, che copre oltre trent'anni di attività (dal 1984 al 2015). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il Tesoro di Emanuele Loddi” una caccia al tesoro d'arte con Faust Cardinali

