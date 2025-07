Florentino Luis Juve | strategia chiara di Comolli per mettere le mani sul centrocampista portoghese Cosa ha in mente il dg bianconero

Il futuro del centrocampo della Juventus si fa sempre più interessante: con il rinnovo di McKennie in stand-by, Comolli ha messo a punto una strategia mirata a portare Florentino Luis alla corte bianconera. Un piano ben studiato per consolidare il reparto e garantire qualità e freschezza alle scelte tecniche. Ma quali mosse sta pianificando il dg Juventus per assicurarsi il talento portoghese? La risposta potrebbe svelare nuovi scenari in casa bianconera.

Florentino Luis Juve: il piano di Comolli per arrivare al centrocampista portoghese. Cosa ha in mente il direttore generale bianconero. Il futuro del centrocampo della Juve potrebbe presto parlare portoghese. La situazione di stallo nel rinnovo di contratto di Weston McKennie sta spingendo la dirigenza bianconera a pianificare la sua successione, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Florentino Luis, talentuoso mediano del Benfica. La cessione dello statunitense finanzierebbe l’assalto a un profilo considerato ideale per le esigenze tattiche del tecnico Igor Tudor. L’identikit: Florentino, il “polpo” del Benfica per blindare la mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Luis Juve: strategia chiara di Comolli per mettere le mani sul centrocampista portoghese. Cosa ha in mente il dg bianconero

In questa notizia si parla di: juve - portoghese - luis - comolli

Renato Veiga Juve, il Chelsea spara altissimo! Futuro già segnato per il difensore portoghese? Cosa succede - Renato Veiga potrebbe essere ai titoli di coda con la Juventus. Il giovane difensore portoghese, attualmente in evidenza, è finito nel mirino del Chelsea, che è pronto a fare un'offerta alta.

ULTIM’ORA: WESTON MCKENNIE Arriva la notizia che SORPRENDE i tifosi della Juve: a deciderlo è stato Comolli in persona! I DETTAGLI: https://bit.ly/3GvuLes Vai su Facebook

Juve, dal Portogallo assicurano: riscatto di Conceiçao entro il 15 luglio; Juventus, arriva il talento portoghese: regalo per Tudor; Florentino Juve ritorno di fiamma per il centrocampista del Benfica? Comolli lo osserva a distanza | il prezzo dell’affare.

Florentino Luis Juve: strategia chiara di Comolli per mettere le mani sul centrocampista portoghese. Cosa ha in mente il dg bianconero - Cosa ha in mente il direttore generale bianconero Il futuro del centrocampo della Juve potrebbe presto parlare port ... juventusnews24.com scrive

McKennie lascia la Juventus? Chi può sostituirlo a centrocampo: due i nomi in cima alla lista dei desideri di Comolli. Di chi stiamo parlando - Chi può prendere il suo posto a centrocampo: due i nomi che piacciono alla dirigenza bianconera. Scrive juventusnews24.com