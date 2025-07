Minacciano i controllori della TEP denunciati per interruzione di pubblico servizio

Due stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Parma per aver interrotto un pubblico servizio, un episodio che ha scosso la città. I controllori della TEP erano nel mirino dei protagonisti, coinvolti in un gesto che mette a rischio la sicurezza e il funzionamento dei mezzi pubblici. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale il rispetto delle norme e l’importanza di un sistema di trasporto pubblico sicuro e affidabile.

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato due stranieri gravemente indiziati del reato di interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando un equipaggio delle volanti è intervenuto in piazzale Santa Croce dopo la segnalazione pervenuta alla polizia da parte di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

