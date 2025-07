Ucraina incontro tra Rubio e Lavrov a Kuala Lumpur

In un contesto di tensioni crescenti tra Russia e Stati Uniti, il confronto tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Kuala Lumpur assume un ruolo cruciale. Mentre i conflitti in Ucraina accelerano e le sfide diplomatiche si intensificano, l’incontro apre uno squarcio sulla possibilità di dialogo tra due potenze dalla storia complessa. La loro discussione potrebbe influenzare gli sviluppi futuri nel delicato scenario globale...

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo russo, Sergey Lavrov, si sono incontrati giovedì in Malesia mentre aumentano le tensioni tra i due Paesi per i crescenti attacchi di Mosca contro l’Ucraina e le domande di Trump sulla serietà del leader russo riguardo a un accordo di pace. Rubio e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov si sono incontrati a Kuala Lumpur, dove entrambi stanno partecipando al Forum regionale annuale dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che riunisce tutti i 10 membri dell’Asean e i loro più importanti partner diplomatici, tra cui Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Paesi europei e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, incontro tra Rubio e Lavrov a Kuala Lumpur

