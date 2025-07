CSL Vifor | arriva in Italia il farmaco contro il prurito associato alla malattia renale cronica

Una nuova speranza si affaccia nel panorama terapeutico italiano: CSL Vifor, in collaborazione con Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, introduce Difelikefalin, il rivoluzionario farmaco contro il prurito associato alla malattia renale cronica. Dopo un’attenta negoziazione con AIFA, ora è finalmente disponibile per migliorare la qualità di vita di milioni di pazienti sottoposti a dialisi. Scopri come questa innovazione può fare la differenza…

Conclusa la negoziazione con AIFA sul nuovo farmaco indicato per il trattamento del prurito associato a malattia renale cronica negli adulti sottoposti a dialisi. Realizzato da CSL Vifor Italia e Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, il Difelikefalin ha giĂ dimostrato nei trial clinici registrativi di poter offrire un miglioramento delle condizioni dei pazienti che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - CSL Vifor: arriva in Italia il farmaco contro il prurito associato alla malattia renale cronica

