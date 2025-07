Ndoye si complica pronto il piano B | il Napoli torna su un nome a sorpresa!

Il Napoli si prepara a sorprendere i tifosi con un piano B per rinforzare le fasce offensive. Mentre Ndoye resta la priorità, il club partenopeo valuta attentamente altre opzioni in caso di ostacoli con il Bologna. La corsa al nuovo esterno si fa incandescente, con l’obiettivo di regalare a Conte un reparto ancora più competitivo. La sfida è aperta: il mercato partenopeo si fa sempre più vivido e imprevedibile.

Dopo Lang, il Napoli cerca un altro esterno. Ndoye resta la priorità, ma si valutano anche altre alternative in caso non si riuscisse ad arrivare ad un accordo con il Bologna. Il Napoli è pronto a completare il reparto offensivo con un nuovo esterno. Dopo l'arrivo di Noa Lang, il club partenopeo è al lavoro per garantire a Conte un altro innesto sulle fasce. La pista Ndoye resta calda, ma il muro del Bologna apre la strada a nuove ipotesi. Ndoye-Napoli, trattativa in salita. Come spiegato da Nicolò Schira, la trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye si è complicata. Il club emiliano ha rifiutato due offerte: prima 35 milioni cash, poi 30 più Zanoli.