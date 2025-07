Scandalo Prato | da domani il comune sarà commissariato crescono i guai giudiziari del Pd in tutta Italia

Il caso di Prato scuote la politica toscana e nazionale: da domani, il Comune entrerà ufficialmente in fase di commissariamento, segnando un nuovo capitolo nei guai giudiziari del Pd. Dopo settimane di tensioni e dimissioni, si apre una fase cruciale per la città, con il vicesindaco Simone Faggi pronto a guidare l’ultima seduta della giunta. La situazione si fa sempre più complessa: cosa ci riserva il futuro di Prato e dell’intera regione?

Da domani Prato entrerà ufficialmente in fase di commissariamento, diventando il più grande Comune toscano ad affrontare questa condizione. Si conclude oggi, infatti, il periodo di venti giorni previsto dalla legge dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti (Pd), che non prenderà parte all'ultima seduta della giunta comunale. A presiedere l'incontro sarà il vicesindaco Simone Faggi, che ha ricoperto simbolicamente il ruolo di primo cittadino nelle ultime settimane. Prato e i problemi giudiziari. All'ordine del giorno, un passaggio tecnico ma cruciale: l'approvazione dell'entrata di oltre 2,5 milioni di euro da enti esterni, inclusi un milione dallo Stato destinato all'organizzazione delle elezioni regionali.

