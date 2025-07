Al Qadsiah di Míchel porta il miglior marcatore della serie A per 70 milioni

L’epoca delle grandi stelle italiane continua a cambiare volto: il miglior marcatore della Serie A, con 25 gol in 36 partite, lascia l’Europa per approdare in Arabia Saudita. Il Qadsiah di Míchel González sborsa circa 70 milioni di euro all’Atalanta, sancendo un nuovo record di mercato e segnando una svolta nella storia del calcio internazionale. La prossima stagione promette scintille anche fuori dal campo.

2025-07-10 09:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Il capocannoniere della serie A ( 25 gol in 36 partite) Lascia l’Europa e giocherà la prossima stagione nella lega professionale saudita. Il Qadsiah di Míchel González lascerà nelle casse dell’Atalanta un importo vicino a 70 milioni di euro, come riportato Sportalia. Oltretutto, Riceverà 20 milioni per corso. La firma dovrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni. Mateo Retegui arriva dopo Partenza dall’accordo reciproco di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese, che aveva un contratto fino al 2026, ha accettato di essere libero di essere libero e firmare per qualsiasi squadra in questo mercato estivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milioni - serie - qadsiah - míchel

Il Como si prepara a sborsare 30 milioni di euro per un 2002 della Serie B - Il Como sta per fare un clamoroso investimento di 30 milioni di euro per un talentuoso giocatore del 2002 proveniente dalla Serie B spagnola.

**** Retegui ha deciso: letteralmente coperto d’oro, giocherà nell’Al-Qadsiah, squadra della città di Khobar, Arabia Saudita, quarta classificata nell’ultima Saudi Pro League con 68 punti, a -15 dall’Al-Hittihad che ha vinto il campionato. A Retegui, che a Berga Vai su Facebook