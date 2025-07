Volterra tutto pronto per il Festival internazionale Teatro Romano

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Volterra, che dal 12 luglio si anima con la 23ª edizione del Festival Internazionale Teatro Romano. Un ricco calendario di 18 eventi tra teatro, danza, musica ed editoria ti aspetta, pronti a coinvolgerti in un’atmosfera unica e suggestiva. Scegli i tuoi appuntamenti preferiti e lasciati trasportare dall’energia di questo straordinario festival nel cuore della Toscana.

Prenderà il via sabato 12 luglio a Volterra la ventitreesima edizione del Festival Internazionale Teatro Romano. In tutto 18 appuntamenti con teatro, danza, musica ed editoria cui si potrà prender parte scegliendoli a seconda dei propri gusti. In Palazzo del Pegaso, sede del Consigli regionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it