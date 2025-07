Crolla un tunnel a Los Angeles con all'interno 31 operai | così sono riusciti a uscire e a mettersi in salvo

Un crollo improvviso nel cantiere di Wilmington, Los Angeles, ha coinvolto 31 operai intrappolati sotto le macerie. Tuttavia, grazie alla prontezza e al coraggio dei soccorritori, tutti sono stati estratti e messi in salvo senza alcuna perdita umana. Un episodio che dimostra come la rapidità d’intervento possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo salvataggio insperato e le misure adottate per garantire la sicurezza futura.

Un tunnel del cantiere a Wilmington, a Los Angeles, è crollato intrappolando 31 persone: in poco tempo tutti gli operai sono riusciti a uscire e a mettersi in salvo. I soccorritori inoltre rassicurano che non ci sono dispersi.

