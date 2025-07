Giugliano rapina e furti | 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

Un passo verso il riscatto per Ciro Rendola, 33 anni di Giugliano coinvolto in episodi di rapina e furti. Attualmente detenuto nel carcere di Aversa, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, un’opportunità di reinserimento che potrebbe segnare una svolta nella sua vita. La decisione del magistrato apre una finestra di speranza, ma resta da attendere il verdetto finale del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. La storia di Rendola ci ricorda che anche nei momenti più difficili, c’è sempre spazio per la redenzione.

Ciro Rendola, 33 anni, originario di Giugliano e detenuto nel carcere di Aversa, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. La misura alternativa alla detenzione è stata concessa dal magistrato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, rapina e furti: 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

In questa notizia si parla di: giugliano - affidamento - prova - servizi

Condannato per una rapina in banca, aveva preso di mira anche il centro di smistamento postale di Peschiera: giovane di Giugliano ottiene l’affidamento in prova; Solo quattro mesi per una rapina: sconto di pena di oltre quattro anni; La sorella del ras spedita ai servizi sociali.

Giugliano. Arrestato per usura, ottiene l'affidamento in prova ai ... - Grazie alla sua buona condotta in carcere è riuscito ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali. Segnala internapoli.it

Rapina in tabaccheria a Giugliano, scarcerato uno della banda ... - Rapina in tabaccheria a Giugliano, scarcerato uno della banda: affidamento in prova ai Servizi Sociali Facebook Flipboard Instagram Linkedin Mail Pinterest RSS Telegram Twitter Youtube Camorra ... internapoli.it scrive