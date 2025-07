Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig | cosa sappiamo sul chiacchierato cambio di conduzione

Dopo settimane di voci infondate e attese, la verità finalmente emerge: Paolo Ruffini non prenderà il posto di Claudio Bisio a Zelig. La prossima stagione televisiva vedrà invece il ritorno del duo storico Bisio-Incontrada su Canale5, mentre Ruffini continuerà a portare il suo talento in altri progetti, come Zelig On. Un cambio di prospettive che rassicura i fan e conferma l'importanza della trasparenza nel mondo dello spettacolo.

Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig, così come era circolato nelle ultime ore: Fanpage.it ha appreso che lo show comico tornerà nella prossima stagione televisiva, su Canale5, con la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. A Paolo Ruffini è stato affidato Zelig On. 🔗 Leggi su Fanpage.it

