Garlasco il giallo del Dna maschile | non è di Stasi né di Sempio

Le indagini sul caso di Garlasco si fanno sempre più complesse e sorprendenti. Nuove tracce genetiche, non associate né a Alberto Stasi né ad Andrea Sempio, emergono dai reperti analizzati dagli inquirenti. La "para adesiva" e il tappetino del bagno della villetta di Chiara Poggi rivelano tracce di DNA maschile ancora misteriose. Questi dettagli potrebbero rivoluzionare il quadro accusatorio e aprire nuove piste di indagine.

Tracce genetiche che non sono né di Alberto Stasi né di Andrea Sempio. Novità sui reperti sotto la lente degli inquirenti per il caso di Garlasco. La "para adesiva" di un'impronta non attribuita riporta tracce parziali di Dna maschile, così come il tappetino del bagno della villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007 contiene tracce infinitesimali di materiale genetico ancora maschile. Nell'incidente probatorio i prossimi approfondimenti si concentreranno sui diversi oggetti, finora ritenuti marginali. Le ultime analisi mettono sotto la lente tre elementi infinitesimali rinvenuti sul tappetino del bagno, sul tampone orale e su una para adesiva - strumento utilizzato per reperire materiale biologico - di un'impronta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, il giallo del Dna maschile: non è di Stasi né di Sempio

