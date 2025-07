Occhio a come ti muovi in strada | multe in arrivo anche per i pedoni

Se pensavi che le regole valgano solo per chi guida, ripensaci: anche i pedoni devono conoscere e rispettare il nuovo Codice della Strada. Dopo sette mesi dall’entrata in vigore delle recenti norme, molte persone ignorano ancora le sanzioni che rischiano camminando irresponsabilmente. È fondamentale essere informati per evitare multe salate e contribuire a una strada più sicura per tutti. Leggi tutto e resta aggiornato sulle ultime novità !

In tanti non ne conoscono nemmeno l'esistenza eppure ci sono regole sancite dal Codice della Strada che puniscono anche il comportamento irresponsabile dei pedoni Sono passati ormai sette mesi dall'entrata in vigore delle norme del nuovo Codice della Strada che hanno apportato, come principale novità , una rimodulazione delle multe e delle sanzioni accessorie previste per.

