Jesolo bottiglia contro la volante e fuga dopo il controllo | arrestati due fratelli uno è minorenne

A Jesolo, un episodio che scuote la tranquilità della movida: due fratelli, uno appena 16enne, arrestati dopo una rocambolesca fuga e un’aggressione alle forze dell’ordine. La loro violenta reazione si è conclusa con il fermo delle autorità, lasciando la comunità in allerta e sottolineando l’importanza di mantenere ordine e sicurezza sulle nostre spiagge. Un episodio che invita a riflettere sulla necessità di vigilanza e responsabilità condivisa.

Due fratelli arrestati a Jesolo dopo una fuga e aggressione agli agenti durante i controlli contro la mala-movida sul litorale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Jesolo, bottiglia contro la volante e fuga dopo il controllo: arrestati due fratelli, uno è minorenne

