Il Don anche la fiction Mediaset avrà il suo prete

Un prete è pronto ad affacciarsi nella serialità italiana e questa non è una novità, considerato il fatto che Don Matteo lo fa con successo da 25 anni e ha resistito anche ad un “cambio di identità”. La novità sta nel fatto che Il Don andrà in onda su Canale 5, peccato che non abbia ancora un volto! Durante la Serata con la Stampa Mediaset 2025 è stata annunciata la realizzazione della nuova serie in sei puntate, che è al momento ancora in una fase embrionale: non è stato infatti scelto il protagonista e pertanto, se davvero riuscirà ad andare in onda nella prossima stagione, questo avverrà molto avanti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it