Hancko Juve ritorno di fiamma per il difensore del Feyenoord | la valutazione di 30 milioni lo rende accessibile Prima offerta in arrivo? Ultime

La Juve riaccende i fari su David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, con una valutazione di 30 milioni di euro. L'interesse si fa concreto, e le prime offerte sono già sul tavolo: un ritorno di fiamma che potrebbe cambiare gli equilibri della difesa bianconera. Con il calciomercato sempre più acceso, tutti gli occhi sono puntati su questa possibile operazione. La trattativa si infiamma, e le ultime novità promettono scintille.

Hancko Juve, ritorno di fiamma per il difensore del Feyenoord: tutti gli ultimi dettagli sul calciatore. Il calciomercato Juve è sempre attiva sul mercato alla ricerca di rinforzi per completare la rosa in vista della nuova stagione, e la difesa è una delle priorità assolute. Dopo uno stallo che ha caratterizzato gli ultimi mesi, sembra esserci un rinnovato interesse per David Hancko, difensore centrale slovacco che milita nel Feyenoord. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le sue quotazioni sono in leggera risalita, e il club bianconero potrebbe decidere di fare un’offerta concreta per il 25enne, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com