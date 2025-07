53enne arrestato a Gorizia con 33 grammi di eroina era appena entrato in Italia dalla Slovenia

Un 53enne di Monfalcone ha appena varcato il confine dalla Slovenia quando è stato fermato a Gorizia dalla Polizia, trovandolo in possesso di 33 grammi di eroina. Un episodio che mette in luce le sfide della lotta allo spaccio di droga e l’attenzione delle forze dell’ordine nel controllare il territorio. La vicenda solleva interrogativi sulla diffusione dello stupefacente e sull’importanza di strumenti efficaci per contrastarne il traffico.

