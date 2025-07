Trump elogia il presidente della Liberia per il suo buon inglese Ma è la lingua del Paese

Donald Trump ha elogiato il presidente della Liberia, Joseph Boakai, per il suo impeccabile inglese, sorprendendo tutti alla Casa Bianca. "Complimenti, un ottimo inglese davvero, dove ha studiato?", ha chiesto il tycoon. Tuttavia, ciò che Trump forse ignorava è che l'inglese di Boakai riflette le radici profonde della Liberia, dove questa lingua è la vera linfa vitale del paese. E così, la conversazione si è aperta su un aspetto più autentico e significativo della nazione africana.

