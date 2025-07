Ma che bellezza ascoltare la storia di un paese in musica! C’è Echoes of Ghisalba tra i miti pagani e la fede mariana con Satoshi Yagisawa

Immergersi nella storia di un paese attraverso la musica è un’esperienza che tocca il cuore e l’anima. Sabato 12 e domenica 13 luglio, il Corpo bandistico musicale Canonico Cossali di Ghisalba presenta «Echoes of Ghisalba - Tra i miti pagani e la fede mariana», un evento unico con l’eccezionale presenza del compositore giapponese Satoshi Yagisawa. Un viaggio sonoro tra tradizioni, fede e culture da non perdere!

